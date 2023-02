Administrația militară a scris pe aplicația de mesagerie Telegram că baloanele posibil să fi avut reflectoarele de colț radar și echipamente de recunoaștere, relatează HotNews.ro care citează Ukrinform.

„Potrivit informațiilor în curs de clarificare, acestea erau baloane care se mișcă în aer sub influența vântului. Aceste obiecte ar putea transporta reflectoare de colț și anumite echipamente de recunoaștere”, a menționat KMVA.

„Scopul lansării baloanelor a fost posibil să detecteze și să epuizeze apărările noastre aeriene.”

Russian balloons have reportedly been detected over Kharkiv, Sumy & Kyiv: Report ❗️



Reportedly Ukrainian AD\"s fired down these balloons



These are reconnaissance balloons that are meant to be shot down in order to find Ukraine\"s air defense locations. Yesterday we tweeted this👇 pic.twitter.com/mWLQ6f0WHf