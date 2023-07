Azilul groazei din Mureș fusese controlat de trei ori în două săptămâni. Controalele statului au avut loc pe 14, 20 și 26 iulie.

Întrebată de ce nu au văzut inspectorii statului abuzurile, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, spune că aceasta a fost prima întrebare care le-a pus-o funcționarilor statului responsabili de control, iar răspunsul este incredibil.

„Au spus că au inspectat doar partea supraterană, deci partea de clădire la suprafaţă, clădirea centrului şi nu şi subsolul şi dependinţele acestei clădiri”, a declarat ministrul Muncii.

Simona Bucura-Oprescu a precizat că a transmis o circulară „tuturor agenţiilor de prestaţie şi asistenţă socială, tuturor inspectorilor sociali, prin care le solicităm în mod ferm să fie verificate toate dependinţele, subsolurile, podurile, absolut tot ce ţine de un centru rezidenţial”.

CRJ a mers în vizită inopinată pe 27 iulie

Centrul de Resurse Juridice a anunțat că a efectuat o vizită de monitorizare neanunţată la Centrul de îngrijire şi asistenţă Căsuţa Lu’ Min din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş.

Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazați în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcție, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilități grave care zăceau culcați pe saltele murdare de fecale, urină și sânge, cu muște pe ele, care nu se puteau apăra și nu puteau cere ajutor (nonverbale și incapabile a se deplasa).

Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriție (piele și os), cu leziuni la nivelul șoldului, acoperită de muște, mirosind puternic a fecale.

O altă persoană din subsol era acoperită de fecale și sânge la nivelul feței și a mâinilor.

Celelalte 2 persoane nu se puteau mișca și nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de ele.

La orele 13:30, imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgență ajutor la 112.

Până la sosirea echipajelor de poliție și salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa și ieșise din acel spațiu, la parterul imobilului.

Am colaborat cu autoritățile pe parcursul a câtorva ore.

După aproximativ 4 ore, la sugestia unui rezident și pentru că nu puteau fi identificate fizic toate persoanele, am mai identificat o cameră în spatele bucătăriei, fără clanță, pe care era un afiș pe care scria Materiale de construcții. Am solicitat deschiderea ușii și am constatat că dincolo de aceasta mai erau câteva încăperi în care am găsit alte 2 persoane aflate în stare gravă, blocate într-o cameră de aproximativ 3 m2, fără aerisire, fără iluminat, într-un pat. Accesul către acest spațiu era blocat printr-o masă de metal pe care erau așezate cărămizi.

Azilele groazei - Marcel Ciolacu vrea pedepse mai mari pentru rele tratamente în cămine! Premierul a declarat, vineri, că se face o analiză asupra nivelului pedepselor pentru cazuri precum cele comise în azilele din Voluntari, județul Ilfov, și Bărdești, județul Mureș, pentru o posibilă modificare a Codului Penal.