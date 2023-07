”Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu licenţierea/supravegherea activităţii unui centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi din judeţul Mureş. Urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă («in rem»), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”, a transmis, vineri, DNA.

Potrivit sursei citate, această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală.

Reprezentanţii DNA au precizat că alte informaţii referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziţie.

Azilul groazei din Mureș - 11 adulți, transferați la Secția de Psihiatrie a spitalului județean

Vineri, 11 dintre cei 13 adulţi care au fost aduşi la spital de la azilul groazei din Mureș au fost transferaţi, ulterior, la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, având afecţiuni neuropsihiatrice, dar nu şi probleme medicale care să necesite intervenţie de urgenţă, au anunțat, vineri, reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş. Potrivit sursei citate, celelalte două persoane au rămas la UPU SMURD, întrucât se impunea internarea lor.

Azilul groazei din Mureș - Dosarul, preluat de DIICOT

Tot vineri, Biroul Informare şi Relaţii Publice al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat că, în urmă cu o zi, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş au fost sesizaţi de Prefectură cu privire la situaţia înregistrată la azilul din localitatea Bărdeşti.

„Cauza a fost înregistrată pe rolul DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi de drept”, a precizat sursa citată.

Anunțul vine după ce, joi, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a dezvăluit neregulile grave petrecute în sublsolul azilului din Mureş, Căsuţa Lu’ Min, acolo unde erau ținuți bătrânii.

Azilul groazei din Mureș - Ministrul Muncii: "Vinovații vor trebui să plătească atât disciplinar, cât și legal"

Ministrul Muncii intervine in scandalul azileor groazei. Simona Bucura Oprescu a transmis, vineri, la Realitatea PLUS, un mesaj extrem de clar legat de situatia din aceste centre sociale, subliniind necesitatea unei "reforme din temelii", dar si a faptului ca "vinovatii vor trebui sa plateasca atat disciplinar, cat si legal". "Situatia este foarte grava", a transmis ministrul. Ea a precizat, totodata, ca "o asemenea situatie nu va putea nimeni niciodata sa o musamalizeze".