"Asta arata odata in plus ca ticalosia unora - fie ca sunt persoane private, ONG-uri, fie ca sunt functionari ai statului roman - este maxima. Asta arata ca in Romania va trebui sa ne ocupa cu seriozitate de aceasta tema, cu o strategie bine definita si implementata, astfel incat sa nu fie in stilul romanesc in care azi sa ne ocupa de un subiect si maine il uitam.

Vom avea o reactie ferma si categorica prin care vom reface sistemul de asistenta sociala din Romania si de control din temelii.

Corpul de control al Ministerului Muncii pleaca astazi la Targul Mures. In acest moment, am pregatit deja o evaluare a Agentiei Nationale pentru Prestatie si Asistenta Sociala. La ora 12.00 voi fi in videoconferinta cu toate structurile din tara. Vinovatii vor trebui sa plateasca atat disciplinar cat si legal pentru ca situatia este foarte grava", a declarat, vineri, ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu, la Realitatea PLUS.

Referitorul la cazul socant de la Mures, ministrul a recunoscut ca "sunt multe lucruri pe care personal nu reusesc momentan sa le inteleg".

"Majoritatea beneficiarilor relocati la aceste centre au finantare, de asemenea, de la institutii ale statului prin DGASPC Covasna, DGASPC Bucuresti. Doar 8 dintre cei de acolo erau cu plata serviciilor de la apartinatori privati. Este evident ca aceasta reforma trebuie facuta din temelii si ca situatia este intolerabila", a spus ministrul.

Intrebata cum comenteaza declaratiile facute de avocata centrului care sustine ca imaginile de la azilul din Mures aparute in spatiul public ar fi false, ministrul Muncii a respins o astfel de ipoteza, argumentandu-si pozitia astfel: "Opinia mea este ca o asemenea situatie nimeni nu va putea niciodata sa o musamalizeze".

