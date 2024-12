Discuțiile s-au concentrat pe detaliile organizării viitoarelor alegeri, inclusiv pe rolul guvernului în stabilirea datelor și procedurilor, dar și pe modul în care va fi asigurată continuitatea guvernării în perioada de tranziție:

Daniel Fenechiu: Eu cred ca in momentul asta trebuie sa analizam foarte bine ce s-a intamplat, e cel mai important lucru, sa fim convinsi ca decizia Curtii este o decizie corecta si pe lege, si da, fara indoiala, sa ne pregatim de un nou proces electoral pentru ca in articolul 2 al comunicatului care reia dispozitivul hotararii Curtii, asta spune CCR, spune ca guvernul trebuie sa stabileasca un nou calendar electoral. Asta inseamna ca guvernul va da o noua hotarare de guvern, cu data alegerilor si un nou calendar electoral.

Realitatea Plus: Calendar electoral inseamna asa: ikn integralitate strangere de semnaturi, validare campanie electorala primul tur?

Daniel Fenechiu: Asta trebuie sa ne spuna Curtea. In momentul in care vorbesti de ccalendar electoral, acesta contine tot: De la data hotararii de guvern care stabileste data alegerilor pana la data desfasurarii turului II al alegerilor, toate activitatile. Deci strangere de semnaturi, depunere de candidaturi, validare de candidaturi, etc

Realitatea Plus: Credeti ca ar putea sa aiba loc pana la finalul acestui an, sa mergem de Craciun, sau la anul?

Daniel Fenechiu: Este exclus, pentru ca asa cum stiti sunt necesare 90 de zile. Alegerile se anunta cu 90 de zile inainte. Deci din punctul asta de vedere nu cred ca putem avea alegeri mai repede de luna martie. Daca actualul guvern isi asuma hotararea de guvern si o da saptamana viitoare, atunci calculati 90 de zile si ajungem in luna martie.

Realitatea Plus: Pana in luna martie ce se intampla cu noul Parlament?

Daniel Fenechiu: Parlamentul nou se intruneste pe 20 sau 21. Isi alege organele de conducere iar pe data de 21 expira mandatul Presedintelui Iohannis. Potrivit textului constitutional, presedintele ales al senatului preia interimar functia si conduce Romania din functia de presedinte interimar pana la alegerea noului presedinte.

Practic, ca sa va dau o stire, prima hotarare a Senatului va fi alegerea noului presedinte interimar

Realitatea Plus: Dar cum se stabileste majoritatea in Parlament in conditiile date? Dupa ce criterii?

Daniel Fenechiu: In momentul de fata exista o intelegere a fortelor pro-europene care au agreat o cale de mers comuna. Aceasta intelegere ramane in vigoare, ponderile sunt stabilite, regulile jocului democratic intelegerii dintre partide, partidele vor stabili cine preia guvernarea, care preia presedintia Senatului si care preia presedintia Camerei. Si din punctul asta de vedere, partidele, odata intelese, are loc aceasta procedura pe data de 21. Atunci se vor intampla mai multe lucruri: Se alege presedintele Senatului si al Camerei, presedintele Senatului urmand sa fie si presedintele interimar al Romaniei, care odata ales, incepe discutiile cu partidele in vederea alegerii primului ministru. Odata acesta ales, toate bune si frumoase.

Klaus Iohannis, prima ieșire PUBLICĂ după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile - reacția președintelui