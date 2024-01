Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la şedinţa Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU) desfăşurată la Cluj, că formaţiunea pe care o conduce ar trebui să intre la guvernare după alegerile din acest an, pentru că actualul guvern "nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ".