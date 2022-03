Incidentul are loc la scurt timp după ce guvernul de la Varșovia a anunțat o misiune de menținere a păcii în Ucraina și, totodată, de menținerea siguranței în zonă.

Incidentul se întâmplă într-un context extrem de delicat. Ucraina se află sub bombardament rusesc de 26 de zile.

Preşedintele american Joe Biden va călători, vineri, în Polonia, pentru a discuta răspunsul internaţional la invazia Rusiei în țara vecină, care a declanşat o "criză umanitară şi a drepturilor omului", conform anunțului făcut, duminică seara, de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki.

În plus de asta, președintele Poloniei, Andrzej Duda, este așteptat mâine în România pentru o întrevedere oficială cu omologul său, Klaus Iohannis. Informația a fost confirmată de Administrația Prezidențială, care a publicat și programul vizitei de mâine.

Pe 27 februarie, la doar 3 zile de la debutul invaziei în Ucraina, Vladimir Putin a ordonat ministrului Apărării, Serghei Șoigu, să ridice gradul de alertă pentru forțele nucleare, acuzând „declarații agresive din partea țărilor NATO".

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc