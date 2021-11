Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, se va semnala ceaţă, fenomen ce va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, în judeţul Dolj, respectiv în localităţile: Calafat, Băileşti, Dăbuleni, Poiana Mare, Moţăţei, Sadova, Călăraşi, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Galicea Mare, Desa, Bistreţ, Bârca, Gighera, Rast, Bechet, Afumaţi, Goicea, Giurgiţa, Urzicuţa, Gângiova, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Cioroiaşi, Siliştea Crucii, Măceşu de Sus, Catane, Măceşu de Jos şi Cârna.



În zona depresionară a judeţului Harghita, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, dar va favoriza, în funcţie şi de condiţiile locale, formarea gheţuşului.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.