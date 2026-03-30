Războiul din Iran ne-ar putea lăsa fără unele medicamente

Producătorii de medicamente spun că în acest moment România are stocuri care ar ajunge pentru o perioadă de două luni de zile, într-un context în care consumul este obișnuit și atrag atenția că în cazul în care conflictul escaladează și, în special, situația de la strâmtoarea Ormuz escaladează, atunci ar putea apărea dificultăți în procesul de aprovizionare la nivel mondial și ar putea afecta acest lucru și țara noastră.

Dacă s-ar ajunge acolo, aceștia estimează întârzieri în acest proces de aprovizionare de aproximativ două săptămâni.

Totuși, producătorii de medicamente îndeamnă la calm și spun că nu ar trebui să ne facem stocuri tocmai pentru a nu crea dezechilibre pe piață în acest moment.

Pe de altă parte, sunt însă asociațiile de pacienți care atrag atenția că, de mai mult timp, în multe unități sanitare din țară și în multe farmacii lipsesc medicamente pentru bolnavii cronici.

Medicamente extrem de importante, iar inclusiv producătorii de medicamente generice, acele medicamente ieftine, au atras atenția că există probleme.

La nivelul Ministerului Sănătății s-a creat un grup de lucru, este monitorizată piața medicamentelor și piața prețurilor, iar ministrul zicea că nu sunt motive de îngrijorare.