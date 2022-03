„Dacă mă întrebați dacă Putin poate folosi arme chimice, cred că Putin poate folosi orice chiar acum, mai ales când se află în această situație dificilă. Din punct de vedere politic, el a pierdut deja acest război, iar militar nu îl câștigă” a declarat președintele polonez Andrzej Duda, într-un interviu acordat duminică BBC.

Președintele Poloniei a mai spus, întrebat insistent dacă NATO va interveni în război în cazul folosirii armelor chimice, că „desigur, toată lumea speră că nu va îndrăzni să facă asta” dar a precizat că utilizarea armelor chimice de către Rusia în Ucraina ar putea determina NATO să-și reconsidere decizia de a nu interveni militar în conflict.

„Dar…, armata rusă, dacă folosește arme de distrugere în masă, asta ar schimba jocul în toată treaba. Cu siguranță, (NATO - n.red.) ar trebui să stea la masă și chiar vor trebui să se gândească serios ce să facă, pentru că atunci începe să fie periculos, nu numai pentru Europa toată Europa, ci pentru întreaga lume”, a mai declaraat președintele polonez.

