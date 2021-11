La nici cinci luni împlinite de la plecarea americanilor și aliaților din Afganistan și venirea talibanilor la putere, foametea pune stăpânire pe locuitorii. Cele mai multe victime sunt printre copii, internați în spitale alături de adulți, din cauza malnutriției.

Scene dramatice din Afgnistanul măcinat de război încep să devină o obișnuință. Oamenii se tem că în iarna ce vine vor îngheța și nu vor mai avea ce să mănânce.

„E o un risc real să înghețăm iarna asta. Oamenii sunt atât de săraci încât nu își permit să cumpere mâncare”, spun afganii, relatează Realitatea PLUS.

ONU avertizează că lunile viitoare vor fi catastrofale.

„Vin lunile de iarnă, următoarele șase luni vor fi catastrofice. Va fi iadul pe pământ”, a declarat directorul programului de Alimente al ONU, David Beasley.

„45 de milioane de oameni nu au ce mânca și sunt în pericol să moară de foame. Criza din Afganistan a agravat situația”, a mai spus David Beasley, adăugând că „în acest pericol sunt oameni din 43 de țări, printre care și Siria, Etiopia și Haiti”.

