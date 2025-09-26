Reprezentanții BMW au explicat că problema constă în posibile infiltrații de apă în zona starterului, ceea ce poate duce la coroziune. În cazuri extreme, aceasta poate provoca scurtcircuite și declanșarea unui incendiu. Surse citate de agenția dpa menționează că riscul nu dispare nici atunci când vehiculul este oprit și parcat.

Cifre uriașe ale mașinilor afectate

Numărul vehiculelor chemate în service este impresionant. În Germania, aproximativ 136.500 de automobile sunt vizate, iar în Statele Unite cifra se apropie de 195.000. La nivel global, estimările depășesc aceste cifre, însă BMW nu a oferit încă un total exact.

Care e presiunea corectă în anvelope când temperatura scade brusc

Instrucțiuni pentru siguranța șoferilor

Proprietarii sunt îndrumați să parcheze mașinile în aer liber, departe de locuințe și alte construcții, până la prezentarea în service. Reparația implică înlocuirea starterului, iar în anumite situații este necesară și montarea unei baterii mai puternice. BMW nu a comunicat încă un cost estimativ, dar experții avertizează că sumele ar putea fi semnificative, având în vedere amploarea recall-ului.

Prioritatea rămâne siguranța

Reprezentanții BMW subliniază că intervenția vizează prevenirea oricărei tragedii și că toate centrele autorizate sunt pregătite să gestioneze situația. Inconvenientele pentru clienți sunt inevitabile, însă siguranța utilizatorilor primează în decizia constructorului.

Problema afectează și alte mărci

Criza nu este limitată doar la BMW. Reuters a raportat că anumite modele Toyota vândute în SUA ar putea întâmpina probleme similare. Autorități americane au confirmat că unele componente electrice ale acestor modele prezintă risc de coroziune, ceea ce generează îngrijorări suplimentare în industria auto.

Diferența ascunsă dintre benzina 95 și 98: ce trebuie să știe șoferii când fac alegerea la benzinărie