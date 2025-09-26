Temperaturile au scăzut considerabil, în toată țara, ca urmare a unui val de aer polar care a ajuns deasupra României. Modificarea bruscă are efect inclusiv asupra cauciucurilor mașinii. Iată care e presiunea corectă în anvelope când temperatura scade brusc și cum poți să previi uzura prematură a acestora.

După un început de toamnă cu temperaturi chiar și de peste 28 de grade Celsius, vremea s-a modificat brusc.

Temperaturile din toată țara au scăzut semnificativ, în unele zone ajungând noaptea aproape de limita înghețului.

Acest prim episod de vreme rece produce modificări pe care șoferii nu le pot observa imediat. Presiunea din interiorul anvelopelor se modifică.

Ce se întâmplă cu anvelopele când se modifică temperatura

Aerul din interiorul anvelopelor este în legătură directă cu temperatura de afară. Când este foarte cald, moleculele se dilată, iar când este rece se contractă.

„Când temperaturile scad brusc, aerul din anvelopă se contractă și presiunea scade. Când temperaturile cresc, aerul se dilată, deci presiunea crește. La o variație 10°C, presiunea se poate modifica chiar și cu 0,1 bari. De exemplu, dacă ai reglat presiunea la 2,3 bari când afară erau 30°C, iar temperatura scade aproape de zero grade, presiunea din anvelope va scădea la 2 bari”, a explicat pentru ProMotor mecanicul Robert Marin.

Când presiunea este mai mică decât cea recomandată:

crește consumul de carburant;

marginile anvelopei se uzează mai repede;

scade aderența.

Așadar, presiune din anvelopele este foarte importantă, mai ales în sezonul rece, când drumul poate fi alunecos și ai nevoie de aderență maximă.

2025: Care e presiunea corectă în anvelope când temperatura scade brusc

Când temperatura scade brusc, trebuie să faci o verificare a presiunii din anvelope. Chiar dacă aparent nu vei observa o modificare, orice variație de temperatură va duce la creșterea sau scăderea presiunii din cauciucuri.

Dacă încă ai anvelopele de vară, pe lângă presiune, va trebui să iei în calcul că acestea nu mai sunt la fel de eficiente când e frig afară. Mai exact, acest tip de cauciuc devine rigid pe măsură ce frigul se accentuează iar aderența îi scade. Așadar, e recomandat să le înlocuiești cu cele de iarnă, mai ales când temperaturile scad constant sub 10 grade Celsius.

Pentru a știi care e presiunea corectă în anvelope când temperatura scade brusc, trebuie analizat tipul anvelopelor. De asemenea, se ține cont de dimensiunea, încărcarea mașinii și de viteza maximă de deplasare. Dar, mare atenție, nu trebuie să te uiți pe anvelopă pentru a „citi” care e presiunea corectă. Valoarea marcată pe flancul anvelopelor (MAX PRESS PSI) este valoarea maximă de umflare, nu cea recomandată.

Presiunea corectă din pneuri este menționată de producătorul mașinii, pe etichete lipite în anumite zone ale mașinii. Aceste informații se află și în manualul de utilizare al mașinii.

„În general, presiunea din anvelopele de iarnă ar trebui să fie de 2,0-2,5 bari. Pe un drum acoperit cu zăpadă, o presiune de aproximativ 2 bari este optimă, iar pe un drum normal se poate umfla până la 2,5 bari. Desigur, în funcție de auatovehicul, presiunea poate să difere. Deci, trebuie să cunoști specificațiile recomandate de producătorul mașinii”, a explicat pentru ProMotor mecanicul Robert Marin.

Recomandările cu privire la presiunea din anvelope se pot găsi:

pe capacul de la rezervorul mașinii sau pe stâlpul vehiculului;

în cartea mașinii;

în fișa tehnică a anvelopei sau în documentele de proveniență ale acesteia;

online, pe site-ul producătorului anvelopei.

O presiune prea mică a cauciucurilor duce la o uzură prematură a anvelopelor. Dacă presiunea e prea mare, suprafața de contact a pneurilor cu carosabilul scade, ceea ce duce la o aderență mai redusă.

