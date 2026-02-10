Autoritățile din Turcia anulează concertele a două trupe de metal, acuzate de „satanism”

Autoritățile turce din districtul Beșiktaș, Istanbul, au anulat marți concertele trupelor de metal Behemoth (Polonia) și Slaughter to Prevail (Rusia), după ce mai multe grupări islamiste le-au acuzat de „satanism”. Evenimentele urmau să aibă loc la Zorlu Center, însă guvernoratul local a decis suspendarea temporară a activității arenei.

Decizia a fost justificată prin „incompatibilitatea cu valorile societale” și prin „reacțiile puternice venite din partea unor segmente ale societății”. Arena Zorlu Center nu va mai putea desfășura niciun concert, festival sau eveniment cu plată în datele de 10 și 11 februarie.

Presiuni din partea unei publicații pro-guvernamentale

Anularea a venit în urma apelurilor din presă inițiate de cotidianul Yeni Akit, apropiat de partidul de guvernământ AKP, condus de președintele Recep Tayyip Erdoğan.

Într-un articol publicat sub titlul „Copiii sataniști ai diavolului sosesc la Istanbul”, publicația a acuzat trupele Behemoth și Slaughter to Prevail că promovează „propagandă satanică” și că ar fi „otrăvit sufletele tinerilor”, cerând interzicerea spectacolelor.

Reacția trupelor: „Este complet fals. Eu cred în Dumnezeu”

Vocalistul formației ruse Slaughter to Prevail, cunoscut sub numele de scenă „Alex cel Groaznic”, a reacționat rapid pe Instagram, într-un mesaj video în engleză și rusă, subtitrat în turcă.

Artistul a denunțat „presiunea exercitată de un grup de islamiști asupra guvernului turc, care ne acuză pe nedrept că facem propagandă satanică”. Acesta a adăugat: „Este complet fals. Eu cred în Dumnezeu”.

„Nu putem face nimic contra guvernului turc. Este o situație foarte tristă”, a încheiat muzicianul, exprimându-și regretul față de fanii care așteptau concertele.

Reacții aprinse în mediul online

Decizia a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale din Turcia, unde utilizatorii au acuzat autoritățile de cenzură culturală și de cedare în fața presiunilor grupurilor religioase.

Controversa readuce în prim-plan tensiunile dintre valorile seculare și influența curentelor conservatoare în societatea turcă, mai ales în contextul controlului crescut asupra evenimentelor artistice și culturale.