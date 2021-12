"Avem o tendinţă pozitivă" de scădere a infectărilor şi "am convenit să punem capăt lockdown-ului", a declarat noul cancelar, conservatorul Karl Nehammer, relatează Agerpres, care citează AFP.



Cu o zi înainte, mai exact luni, acesta afirma, cu ocazia ceremoniei de învestire în funcţie, că criza de COVID-19 "îi apasă pe oameni". "Iar pentru mulţi, limita rezonabilului a fost depăşită", a declarat Nehammer, promiţând să pună capăt "divizărilor" din societate.



Miercuri vor fi detaliate etapele acestei redeschideri treptate, de la care vor fi exceptate persoanele care nu s-au vaccinat sau nu pot prezenta un certificat de anticorpi care să ateste o trecere recentă prin boală. 'Vom fi cât se poate de prudenţi', a dat asigurări Nehammer, în contextul în care spitalele rămân sub presiune.



Marţi au fost raportate puţin peste 4.200 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, faţă de 16.000 în punctul maxim al valului epidemic la mijlocul lunii noiembrie.



În spitale se mai află însă peste 3.000 de pacienţi infectaţi cu coronavirus, dintre care 670 la terapie intensivă, cel mai mare număr înregistrat în acest an.



Confruntată cu riscul umplerii spitalelor şi cu o rată de vaccinare ajunsă la doar 66%, Austria a decis să restrângă din nou libertăţile începând cu 22 noiembrie, mai arată sursa citată.