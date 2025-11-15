Potrivit specialiștilor, și deficitul bugetar ar urma să depășească noua țintă, cea renegociată de Comisia Europeană, de 8,4%, asta în ciuda măsurilor de austeritate adoptate deja de Guvern.

Acest lucru, combinat cu faptul că și datoria publică se apropie de 60%, un prag extrem de important care, odată depășit, ar îngreuna România foarte mult în procesul de obținere a creditelor și ar crește foarte mult dobânzile. Dobânzile foarte mari la creditele pe care iau românii ar duce la o scădere a încrederii Comisiei Europene și a investitorilor străini în țara noastră.

Însă, în ceea ce privește măsurile care vor fi mai mult și mai direct resimțite în buzunarul românilor, este despre inflație.

Cei de la BNR au venit cu o estimare: până la jumătatea anului viitor, inflația va rămâne peste 9%, căci până atunci, practic, românii vor fi în continuare martorii scumpirilor într-un ritm extrem de accelerat.

Totul în timp ce Guvernul planuiește să mențină pensiile și salariile înghețate și anul viitor, în ciuda directivei care cere României să crească salariul minim de la 1 ianuarie.