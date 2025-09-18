Venitul lunar al mamei partenerei de viață a președintelui s-ar putea înjumătăți de luna aceasta.

Liliana Grădinaru va resimți încă de la primul talon măsura controversată a guvernului Bolojan de a aplica contribuția la sănătate de 10% la toate pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei. Și asta pentru că în România, o pensie pentru o învățătoare cu 40 de ani de experiență și toate gradațiile trecute în CV se încadrează între 4.500 și 5.500 de lei, adică jumătate din salariu.

Începând cu luna iulie, când a intrat în vigoare legea austerității, guvernul Bolojan a decis că acordarea primei de pensionare să se amâne cu un an. Practic, soacra președintelui s-ar putea bucura de cele două salarii abia anul viitor, și asta doar dacă vom sta mai bine cu deficitul bugetar.

În ultimii ani, Liliana Grădinaru a activat la Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu din Vaslui, după ce, anterior, lucrase ca învățătoare la Zăpodeni, din județul Vaslui, comuna în care s-a și născut.

Nicușor Dan, pus la punct de marele campion Garry Kasparov: A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi