Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie

Austeritatea lovește și familia președintelui. În plin scandal legat de măsurile fiscale ale premierului Bolojan, soacra președintelui Nicușor Dan se retrage din învățământ, însă cu mai puțini bani în buzunar și fără primă de pensionare.

Venitul lunar al mamei partenerei de viață a președintelui s-ar putea înjumătăți de luna aceasta. 

Liliana Grădinaru va resimți încă de la primul talon măsura controversată a guvernului Bolojan de a aplica contribuția la sănătate de 10% la toate pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei. Și asta pentru că în România, o pensie pentru o învățătoare cu 40 de ani de experiență și toate gradațiile trecute în CV se încadrează între 4.500 și 5.500 de lei, adică jumătate din salariu.

Începând cu luna iulie, când a intrat în vigoare legea austerității, guvernul Bolojan a decis că acordarea primei de pensionare să se amâne cu un an. Practic, soacra președintelui s-ar putea bucura de cele două salarii abia anul viitor, și asta doar dacă vom sta mai bine cu deficitul bugetar.

În ultimii ani, Liliana Grădinaru a activat la Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu din Vaslui, după ce, anterior, lucrase ca învățătoare la Zăpodeni, din județul Vaslui, comuna în care s-a și născut. 

