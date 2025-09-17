Celebrul campion mondial la șah și activist pentru democrație, Garry Kasparov, a lansat un atac dur la adresa lui Dan, într-un mesaj public pe rețeaua X.
Kasparov a repostat mesajul lui Jürgen Nauditt, un analist politic cunoscut pentru pozițiile sale pro-Ucraina, la care a adăugat propriul comentariu.
„Cu alte cuvinte, (asta) înseamnă legitimarea atacurilor rusești asupra civililor ucraineni. Iar a arăta frică în fața unui dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi,” a scris Kasparov.
Mesajul lui Nauditt era și el critic-ironic la adresa lui Nicușor Dan. „Se pare că asta știu să facă politicienii occidentali cel mai bine – să se teamă,” a scris acesta, după ce a anunțat că România nu susține ideea instituirii unei zone de restricție aeriană deasupra Ucrainei, de teama escaladării conflictului.
