Nicușor Dan, pus la punct de marele campion Garry Kasparov: A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi

În perioada pandemiei, Nicușor Dan s-a încris la o demonstrație de șah simultan oferită de Garyy Kasparov
Marele campion Garry Kasparov, unul dintre cei mai acerbi adversarii lui Vladimir Putin, lansează critic dure la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce a anunțat că România nu susține propunerea instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

Celebrul campion mondial la șah și activist pentru democrație, Garry Kasparov, a lansat un atac dur la adresa lui Dan, într-un mesaj public pe rețeaua X.

Kasparov a repostat mesajul lui Jürgen Nauditt, un analist politic cunoscut pentru pozițiile sale pro-Ucraina, la care a adăugat propriul comentariu.

„Cu alte cuvinte, (asta) înseamnă legitimarea atacurilor rusești asupra civililor ucraineni. Iar a arăta frică în fața unui dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi,” a scris Kasparov.

Mesajul lui Nauditt era și el critic-ironic la adresa lui Nicușor Dan. „Se pare că asta știu să facă politicienii occidentali cel mai bine – să se teamă,” a scris acesta, după ce a anunțat că România nu susține ideea instituirii unei zone de restricție aeriană deasupra Ucrainei, de teama escaladării conflictului.