"Cred ca AUR se grabeste. Nu e in situatia in care, daca maine ar fi alegeri anticipate, sa aiba un scor sa guverneze. Toata povestea asta cu anticipatele este folosita ca sa nu se vina cu masuri economice. AUR nu poate (sa guverneze - n.r.) pentru ca nu are specialisti, are insa oameni abili politic. E mult prea devreme (pentru anticipate - n.r.) si nu cred ca au convins foarte multi oameni ca ei au solutiile de guvernare.

L-as sfatui pe George Simion dupa nunta si dupa miting sa vina cu solutii pe masa. Probabil ca va iesi ceva lume in strada pe 2 octombrie. Nu vad insa sa fie atat de multi ca la Praga", a declarat Miron Mitrea.

Potrivit analistului politic, un asemenea miting nu se organizeaza cum crede lumea, "numai spui si vine lumea": "Eu cred ca din punct de vedere logistic (reprezentantii AUR au decis ca protestul sa aiba loc pe 2 octombrie - n.r.)".

Miron Mitrea a comentat și situația absolut incredibilă, potrivit căreia cel mai mare furnizor de energie electrică a avut îndrăzneala de a cere anticipat asociaților de bloc plata facturilor, asta în timp ce aceeași persoană a dat o petrecere costisitoare, cu șampanie și focuri de artificii.

"Nu exista posibilitatea ca oamenii sa fie debransati fiindca s-a cerut plata in avans. Nu e un prost ala care a cerut plata in avans, e un excroc. Prost ar fi daca oamenii ar da.

De ce un tipa sa de bogat isi face cheful la Mamaia, asta e treaba lui. De ce nu si-l face undeva unde sa nu-l stie nimeni... Important este sa nu-i jignesti pe oameni. Inabilitatea unor aomeni de afaceri de a fi discreti in viata creaza o problema. In ploitica sau in afaceri cu bani multi, toti cei care nu stiu sa fie discreti, creeaza o problema", a arătat analistul politic.