La această oră, în fața procurorilor se află Cătălin Sănduloiu, administrator la Euroromprest, firmă care face parte din Romprest, unde procurorii au constatat mai multe fapte ilegale extrem de grave. Mai mult decât atât, această persoană este chiar șoferul lui Bogdan Adimi, vicepreședintele companiei Romprest.

Citește și: Mafia gunoaielor a ajuns la DNA. Ce manevre murdare au descoperit procurorii anticorupție

Aceste persoane sunt acuzate de fapte grave de corupție în urma unei plângeri din anul 2022. Concret, este vorba despre șantaj, constituire de grup infracțional organizat. Conform surselor Realitatea, procurorii au identificat mai multe rapoarte falsificate întrucât această companie ar fi încercat să pună mâna pe acele procente din Compania Națională Aeroporturi București deținute de statul român prin Ministerul Transporturilor.

Citește și: Audieri-maraton la DNA, în dosarul mafiei gunoaielor de la Romprest. După audieri, avocatul Iancu Toader a ocolit întrebările - VIDEO

La DNA a ajuns și Iancu Toader, avocatul care îi apără pe cei de la Romprest. Acesta nu a vrut să dea declarații. Ancheta penală este în plină desfășurare, ne putem aștepta ca procurorii să dispună mai multe măsuri preventive asupra reprezentanților Romprest. De asemenea, la DNA au ajuns mai multe persoane cheie din companii de stat pentru a da declarații în acest dosar.

Mafia gunoaielor a ajuns la DNA. Ce manevre murdare au descoperit procurorii anticorupție

Procurorii DNA instrumentează un dosar penal de amploare ce îi are în prim-plan pe reprezentanții mafiei gunoaielor din compania Romprest. Anchetatorii cercetează fapte penale extrem de grave într-un dosar de corupție.

Caracatița din Romprest, destructurată de DNA! Atacul mârșav al mafiei gunoaielor, cum încearcă să scape de acuzații

Conform unor surse, s-ar fi încercat acapararea procentelor din companie deținute de către stat. În fața procurorilor a ajuns la audieri inclusiv Răzvan Duca Ghenoiu-membru în consiliu de administrație în compania Romprest și Iancu Toader-avocatul companiei.

Potrivit surselor, procurorii iau în calcul dispunerea unei măsuri preventive față cei chemați până în aceste momente la audieri. În perioada imediat următoare urmează să fie citat inclusiv Andrei Dracea.

Procurorii cercetează fapte de corupție, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat de către cei din Romprest. La dosar procurorii au mail uri, mesaje și tranzacții între firme paravan care dovedesc acuzațiile. Până în aceste momente au fost audiați și mai mulți directori din instituții cheie ale statului, respectiv, CNAB și Ministerul Transporturilor.

Procurorii mai investighează un dosar, legat de salubritatea din sectorul 1, cu un prejudiciu uriaș, de peste 200 de milioane de euro.