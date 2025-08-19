În fața procurorilor au ajuns omul de afaceri Orlando Valache, dar și avocatul Iancu Toader, considerat un personaj-cheie în presupusele fapte de corupție legate de tranzacții suspecte prin care grupul din care mai fac parte Bogdan Adimi – vicepreședinte Romprest, Andrei Dracea și Răzvan Duca Ghenoiu – membru în Consiliul de Administrație, vrea să preia controlul asupra companiei.

De altfel, Ghenoiu și Adimi au ajuns și ei în fața procurorilor, săptămâna trecută, alături de angajați din instituții de stat care ar fi fost implicați în falsificarea de documente și subevaluarea acțiunilor companiei pentru a facilita preluarea acestora de către grupuri de interese.

Procurorii cercetează fapte de corupție, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat de către cei din Romprest. La dosar procurorii au mail uri, mesaje și tranzacții între firme paravan care dovedesc acuzațiile. Până în aceste momente au fost audiați și mai mulți directori din instituții cheie ale statului, respectiv, CNAB și Ministerul Transporturilor.

„Mafia gunoaielor” expusă de DNA: șpăgi și artificii juridice în sistemul de salubrizare

TUNU URIAȘ DAT DE ROMPREST LA SECTORUL 1, PREJUDICIU DE 200 DE MILIOANE DE EURO

Procurorii mai investighează un dosar, legat de salubritatea din Sectorul 1, cu un prejudiciu uriaș, de peste 200 de milioane de euro. Faptele au fost constatate inclusiv de Curtea de Conturi, iar apoi DNA și DIICOT au început mai multe anchete. Concret, compania ar fi încasat în mod ilicit sume importante de bani prin majorarea artificiala a tarifului.

Potrivit presei, în centrul investigației se află mai multe persoane din apropierea fostului general Florian Coldea. Bogdan Adimi și Andrei Dracea, ar fi doar doi dintre cei care sunt suspectați că au făcut artificii juridice complexe pentru a masca ilegalitatea tranzacțiilor și au subestimat intenționat valoarea acțiunilor pentru a favoriza anumite părți.

Caracatița din Romprest, destructurată de DNA! Atacul mârșav al mafiei gunoaielor, cum încearcă să scape de acuzații