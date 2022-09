„Deși am întârziat aproximativ 3 ore ședința, menționez că este din cauza procedurilor tehnice de avizare. A trebuit sa avem indeplinite toate procedurile de avizare de la fiecare minister care a avizat proiectul de OUG. Am considerat ca e important sa avem toate elementele de continut clare, fara sa fie nevoie sa revenim pe ordonanta. Practic, prin modificarile OUG 27 nu facem decat sa consolidam si sa extindem masurile de protectie a populatiei si economie la cresterea preturilor la energie si gaze.

Odata ce va fi publicata in Monitorul Oficial, am extins si perioada de valabilitate, am prelungit cu un an, valabila pana la 31 august 2023. (...) Sunt 98% dintre gospodăriile care vor beneficia de această plafonare și compensare la energie. Astfel vor fi ferite de creșterile preturilor la energie electrică și gaze”, a anunțat premierul Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern, la Palatul Victoria.

„Am considerat că e important să luăm măsuri pentru a ne asigura ca piața internă are asigurata intreaga cantitate de gaze si desigur avem functionale toate sursele de producere de energie, sa putem trece cu bine iarna 2022-2023.

Prin masurile de astazi vom descuraja comportamentul speculativ din piata energiei si gazelor naturale.

Suntem pregatiti ca in functie de deciziile UE sa avem flexibilitatea necesara sa adaptam masurile noastre si sa le integram”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Guvernul a publicat joi, cu scurt timp înaintea de ședinței care începe cu întârziere, proiectul de OUG pentru compensarea facturilor la energie.