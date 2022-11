Acesta este momentul exploziei din Istanbul. Cea mai aglomerată zonă pietonală din centrul orașului s-a transformat în câteva secunde într-un adevărat carnagiu. Zeci de ambulanțe și mașini de poliție au intervinit la locul exploziei.

Mai multe camere de supraveghere din zonă au surprins ce a făcut femeia care a comis atentatul, cu doar câteva minute înainte de tragedie.

Între orele 15 și 17 minute și 15 și 30 de minute femeia de origine siriană a mers pe jos prin zona aglomerată a Istanbulului. Apoi s-a așezat pe o bancă. A rămas neclintită pe acea bancă până la ora 16 și 11 minute. Adică aproape 3 sferturi de oră. Când s-a ridicat, pasul ei a fost grăbit. La un moment dat a început să alerge.

Tânăra a fost arestată și este acuzată de plasarea bombei care a ucis 6 oameni în orașul din Turcia. Ea este de naţionalitate siriană şi şi-a recunoscut faptele. La interogatoriu le-a spus polițiștilor că a fost instruită ca ofițer special de informații de către Partidul Muncitorilor din Kurdistan. Atacul s-a soldat cu şase morţi şi 81 de răniţi, dintre care jumătate au avut nevoie de spitalizare.

#Turkish media showed the moment when a terrorist planted a bomb in #Istanbul. pic.twitter.com/X6eFUQE51w