Rusia ar avea acces la o hartă a cablurilor submarine britanice, un detaliu care ar putea fi folosit într-un eventual atac asupra infrastructurii critice.

Vulnerabilitatea infrastructurii subacvatice

Dacă rețelele de comunicații ar fi avariate, impactul s-ar resimți nu doar asupra securității naționale, ci și asupra economiei Marii Britanii. Conductele de gaze, de asemenea, sunt considerate fragile, deoarece depind de aceleași linii de importanță strategică. Expertul Sidharth Kaushal a recunoscut că, dintr-un anumit punct de vedere, rețeaua de conducte este chiar mai expusă decât cea de cabluri.

Cum ar fi putut Rusia să obțină informațiile

Analiștii britanici cred că datele au fost strânse cu ajutorul navelor de suprafață și al dronelor subacvatice, operate exact în zonele unde se află cablurile. Amplasarea acestora nu este informație publică, ceea ce întărește ideea că doar serviciile de informații puteau colecta asemenea detalii. Experții avertizează că Moscova deține o „hartă destul de bună” a cablurilor submarine, iar pentru Vladimir Putin aceasta reprezintă o „parte vulnerabilă” a Regatului Unit.

Ministrul Apărării spune că vor urma alte intruziuni ale dronelor rusești. „Va trebui să ne obișnuim cu ele”

Rețeaua care leagă Marea Britanie de Europa

Deși Regatul Unit este separat de continent prin 34 de kilometri de apă, cablurile și conductele subacvatice mențin conexiunile vitale cu Europa. „Aceste linii sunt pentru comunicații civile și militare esențiale, electricitate și gaze – lucruri care stau la baza structurii societății noastre. Dar este dificil să supraveghezi constant sute de kilometri de cabluri submarine, ceea ce le face vulnerabile la sabotaj”, se arată în analiza Sky News.

Exemplul Mării Roșii

Sky News amintește că deteriorarea unor cabluri submarine din Marea Roșie a provocat recent întreruperi majore de internet în Asia și Orientul Mijlociu. Pornind de la acest precedent, jurnaliștii subliniază cât de grav ar putea fi pentru Marea Britanie un incident similar, fie accidental, fie provocat intenționat.

Nava rusească Yantar, supravegheată de britanici

La începutul acestui an, nava de cercetare rusească Yantar a traversat Canalul Mânecii, fiind monitorizată îndeaproape de HMS Somerset. Deși oficial este o navă civilă, Londra o consideră un instrument de spionaj. Secretarul Apărării, John Healey, a declarat în parlament: „Permiteți-mi să fiu clar, aceasta este o navă spion rusească folosită pentru colectarea de informații și cartografierea infrastructurii subacvatice critice a Regatului Unit”. Healey a adăugat că Yantar, deși respectă regulile internaționale de navigație, nu este la prima apariție în apropierea instalațiilor submarine britanice.

Declarație șocantă de la Moscova: NATO, implicată de facto în conflictul din Ucraina