Cod roșu de vânt în mai multe regiuni

Conform informațiilor transmise de Institutul Hidro-Meteorologic Croat (DHMZ), a fost emis un cod roșu de vânt puternic pentru zonele: Kvarner, Canalul Velebit, Rijeka și Split.

Avertizarea este valabilă în perioada 31 martie - 2 aprilie 2026 și vizează rafale de vânt extrem de puternice, care pot afecta siguranța deplasărilor.

Trafic afectat pe uscat și pe mare

Autoritățile anunță că sunt așteptate perturbări semnificative ale traficului rutier și maritim, în special în zonele de coastă. Drumurile expuse și rutele maritime ar putea fi închise temporar sau restricționate din cauza condițiilor periculoase.

În acest context, MAE le recomandă românilor să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale și să respecte toate indicațiile autorităților locale.

Recomandări pentru cetățeni

Pentru a evita situațiile de risc, cetățenii români sunt sfătuiți:

să urmărească actualizările meteo oficiale

să își planifice atent traseele

să evite zonele afectate de vânt puternic

să respecte restricțiile impuse de autorități

Asistență consulară pentru români

Cetățenii români aflați în dificultate pot solicita sprijin la Ambasada României din Zagreb, apelând numerele de telefon dedicate. De asemenea, pentru situații de urgență, este disponibil un număr de permanență al misiunii diplomatice.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe recomandă utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă alerte și sfaturi utile pentru deplasările în străinătate.

Autoritățile croate monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice, iar situația poate suferi modificări în funcție de intensitatea vântului. Românii sunt încurajați să se informeze constant din surse oficiale înainte de a călători sau de a se deplasa în zonele vizate.

Atenționarea vine în contextul unor condiții meteo extreme, care pot pune în pericol siguranța persoanelor și pot afecta semnificativ transportul în regiune.