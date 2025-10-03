”Ministerul Afacerilor Externe informează vineri cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Norvegiei asupra faptului că Institutul Național de Meteorologie norvegian a emis, pentru perioada 4 - 5 octombrie, o alertă de cod roșu pentru rafale de vânt în zona de vest a țării, însoțită de o avertizare de cod portocaliu de furtună în zona de sud-est.

În context, sunt preconizate perturbări ale traficului aerian, feroviar, rutier și maritim, fiind preconizate întârzieri, modificări de program sau anulări”, se arată într-un comunicat transmis de MAE.

Potrivit sursei citate, se recomandă cetățenilor români să urmărească evoluțiile situației meteorologice din Regatul Norvegiei, să evite deplasările în zonele muntoase, să urmărească buletinele Institutului Național de Meteorologie (https://www.met.no) și să verifice comunicările operatorilor de transport (vegvesen.no/trafikk).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Regatul Norvegiei: +4722561237; +4722446951; +4722556832; +4722558227, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de permanență al Ambasadei României la Oslo: +4799153137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://oslo.mae.ro și www.mae.ro.