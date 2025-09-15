Astfel, în perioada 15 septembrie - 17 octombrie 2025, se instituie restricţii de trafic pe drumul naţional 1 (E60), în zona kilometrului 94+345 metri, pe raza municipiului Câmpina şi pe drumul naţional 1B (E577), în zona kilometrului 11+295, pe raza municipiului Ploieşti, pe cele două tronsoane desfăşurându-se lucrări de reparaţie şi înlocuire a rosturilor de dilataţie la poduri, pasaje şi viaducte, potrivit datelor furnizate de poliţia judeţeană Prahova. Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, drept urmare câte o bandă de circulaţie a fiecărui sens va fi închisă.

Pe DN 1 B, lucrările se fac la podul de peste râul Teleajen şi încep luni, 15 septembrie, la ora 10:30, mai artă sursa citată.

Restricţiile pe DN 1, la Câmpina, se vor institui la podul peste râul Prahova şi sunt valabile de luni, de la ora 12:30.

În cele două zone se va institui semnalizare temporară.