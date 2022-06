Medicul pediatru Mihai Craiu le recomandă părinților să asigure hidratarea copiilor pe vreme de caniculă pentru a preveni mai multe boli.

care sunt cele mai frecvente simptome legate de deshidratare ale mai multor boli pro în cazul , despre deshidratarea la copii: Dacă nu vă descurcați singuri, trebuie mers la consult medical. Oriunde vă aflați

„Vară, cald, călătorii și probleme digestive cu febră și deshidratare. Cam acestea sunt elementele ce au definit în ultimele zile „încercările” prin care trec părinții români cu ai lor copii. Dacă nu vă descurcați singuri, trebuie mers la consult medical. Oriunde vă aflați”, atrage atenția medicul pediatru, conf. dr. Mihai Craiu, de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”.

Medicul primar pediatru subliniază că gradul de deshidratare indică dacă o boală diareică este gravă, în cazul unui copil mic. Mai multe recomandări au fost făcute pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

SEMNELE ce arată deshidratarea la copii

Deshidratare severă înseamnă prezența a 2 din următoarele:

Copilul este letargic sau inconștient

Nu poate bea deloc sau bea extrem de puțin

Are ochii foarte „înfundați în orbite”

Pliul cutanat este persistent sau foarte „leneș”

Deshidratarea ușoară este atunci când:

Copilul este agitat, iritabil fără motiv

Bea cu sete evidentă. Ar bea anormal de mult față de cât bea de obicei.

Ochii sunt „încercănați”, puțin „înfundați în orbite”

Pliul cutanat este discret „leneș”

„Un copil care are stare generală bună iar intrările de lichide sunt mai mari decât ieșirile (diaree, vărsături, transpirație, urină) nu are risc de deshidratare. Câtă vreme copilul urinează normal (NORMAL = 1-2 mililitri pe fiecare kilogram și pe oră ; un sugar de 8 kg ar trebui să ude pampersul în 5 ore undeva între 40-80 mililitri, în total) totul este sub control”, a explicat medicul Mihai Craiu.

„Dacă nu vă descurcați singuri, cu ajutorul sărurilor de rehidratare orală și al lichidelor clare (NU se oprește alăptarea la sân și nu se înlocuiește laptele mamei cu lapte fără lactoză!!!) trebuie mers la consult medical. Oriunde vă aflați”, a mai avertizat conf. dr. Mihai Craiu.