eci de olteni cu certificate de handicap vizual de gradul I sau II au permise de conducere valabile. Între ei s-ar afla și persoane care chiar își conduc mașinile, spune prefectul de Olt Mario de Mezzo.

Reprezentantul guvernului în teritoriu a făcut afirmația în cadrul unei conferințe de presă.

„În urma unei statistici pe care am solicitat o de la DGASPC și de la Serviciul Permise și Înmatriculări Auto, aflat în subordinea instituției prefectului, am ajuns la concluzia că sunt 78 de nevăzători în județul Olt care au permise de conducere valabile. 78 de nevăzători din județul Olt cu grad de handicap vizual I sau II, ceea ce înseamnă grav și accentuat, care au permise de conducere valabile. Mai mult decât atât, pentru că această statistică am solicitat-o în urma unor informații și sesizări, am informații clare că dintre acești oameni care au grad de handicap I și II, grav și accentuat, sunt oameni care conduc mașini. Mie mi se pare o situație comică, pentru că anumite persoane nevăzătoare, orbi în speță, conduc mașinile în municipiul Slatina și în județul Olt”, a spus de Mezzo.

Prefectul a mai afirmat că situația nevăzătorilor cu permise de conducere valabile vin în urma unei sincope legislative.

„Până prin 2014, 2016, medicii din Comisia DGASPC, care acordau gradul de handicap, sesizau organele de poliție care retrăgeau permisul. S-a făcut o schimbare legislativă, în urma căreia medicul oftalmolog care declară un pacient că are grad de handicap și este nevăzător, sau medicul de familie trebuie să notifice Poliția Rutieră pentru ca aceasta să anuleze permisul de conducere. Acest lucru nu se întâmplă”, a mai declarat prefectul de Olt, adăugând că va transmite situația Serviciului Rutier și va solicita anularea celor 78 de permise de conducere.