„Acest atac va avea consecințe. Avem planuri și vom opera la locul și la ora pe care o decidem”, a spus contraamiralul Daniel Hagari într-un comunicat.

Unele rachete iraniene lansate marți seară asupra Israelului au căzut în centrul și sudul Israelului, a declarat purtătorul de cuvânt. „Am efectuat multe interceptări. În această etapă, evaluăm situația. Nu suntem conștienți de existența unor răniți”, a spus el.

Gărzile Revoluționare Iraniene au revendicat la scurt timp atacul din Israel. Gărzile spus într-o declarație că, dacă „regimul sionist răspunde la operațiunile Iranului, se va confrunta cu atacuri zdrobitoare”, relatează agenția iraniană TASNIM. "Marea Ummah islamică a națiunii nobile și iubitoare de martiri a Iranului cu câteva momente înainte și după o perioadă de reținere în fața încălcării suveranității Republicii Islamice Iran, prin asasinarea mujahidului martirizat Dr. Ismail Haniyeh de către regimul sionist și dreptul țării la autoapărare în mod legitim în conformitate cu Carta Națiunilor Unite și intensificarea relelor regimului cu sprijinul Statelor Unite în masacrul popoarelor din Liban și Gaza și martiriul marelui Mujahid Kabir, liderul Axei Rezistenței și mândrul Secretar General Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah și martiriul comandantului Rashid și al consilierului suprem al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) în Liban, generalul-maior Seyyed Abbas Nilforoushan Forța aerospațială IRGC a lansat zeci de rachete balistice care vizează ținte militare și de securitate importante în inima teritoriilor ocupate, ale căror detalii vor fi aduse mai târziu. Se notează că această operațiune a fost efectuată cu aprobarea Consiliului Suprem de Securitate Națională și cu notificarea Statului Major General al Forțelor Armate și cu sprijinul Armatei Republicii Islamice Iran și al Ministerului Apărării, și este avertizat că, dacă regimul sionist răspunde militar la această operațiune, care este în conformitate cu drepturile legale ale țării și cu dreptul internațional, se va confrunta cu noi atacuri zdrobitoare și distructive Eu sunt un ajutor decât de la Dumnezeu, Cel Atotputernic, Cel Înțelept”, se arată în declarația Gărzilor Revoluționare.

Just so you understand what one, ONE of the ballistic missiles that Iran just fired looks like. Here’s a part of one that landed. That’s one and that’s not even the whole thing. pic.twitter.com/uDiNW0Ben8