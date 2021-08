Tânărul identificat vineri de poliţie ca fiind Jake Davison, de 22 de ani, a utilizat, potrivit unor martori, o puşcă cu pompă pentru a împuşca mortal mai întâi o femeie din propria sa familie, apoi alţi patru oameni în stradă, între care o fetiţă de trei ani.



Anchetatorii au exclus deocamdată o motivaţie teroristă a atacului sau o legătură cu o grupare de extremă dreapta, concentrându-se asupra profilului psihologic al tânărului, care s-a sinucis înainte de a fi reţinut de poliţişti. Aceştia au ajuns la faţa locului în şase minute de la apel, a mai precizat şeful poliţiei din Devon şi Cornwall, Shaun Sawyer, într-o conferinţă de presă.



A fost cel mai grav astfel de atac survenit în Marea Britanie din 2010. În Regatul Unit, poliţiştii sunt rareori înarmaţi şi legislaţia privind posesia de arme este una din cele mai stricte din lume, în urma atacului de la Dunblane, din Scoţia, din 1996, când 16 elevi au fost masacraţi în câteva minute.



Davison apare pe un canal de Youtube suprimat vineri dimineaţa, sub numele Professor Waffle, plângându-se de dificultăţile întâmpinate în relaţiile cu femeile şi în încercarea de a slăbi şi prezentându-se drept "gras" şi "virgin". "Nu mai am niciun chef să fac nimic", spune el în cel mai recent video în care se plânge de asemenea că trăieşte "mereu în aceeaşi casă, în aceeaşi situaţie".



Din acelaşi cont, tânărul a dat "like" unor clipuri despre arme de foc şi a urmărit un canal legat de mişcarea misogină "Incel" (prescurtare de la celibatar involuntar), aflată la originea unor violenţe în SUA.



Ministrul de interne britanic Priti Patel a asigurat pe posturile de televiziune britanice că vor fi trase "învăţăminte" din acest atac, "cu atât mai mult cu cât există factori-cheie ca activitatea online şi arma de foc în sine". Ea a calificat totodată drept "extrem de importantă" problema "incitării la extremism online", notează AGERPRES.