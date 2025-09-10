”Aseară, în jurul orei 22.30, Poliţia municipiului Baia Mare a fost sesizată prin SNUAU 112 despre faptul că un bărbat care se afla pe strada Dragoş Vodă din municipiu ar fi fost deposedat, prin ameninţare cu un obiect ascuţit, de telefonul mobil şi suma de 80 lei”, a transmis, miercuri, IPJ Maramureş.

Echipajul de poliţie sosit la faţa locului a găsit două dintre victime - doi tineri - ale căror telefoane mobile au fost furate. Aceștia se aflau în spatele unui imobil situat pe strada Dragoş Vodă.

”Un tânăr, martor la eveniment, care ar fi încercat prinderea autorului, prezenta leziuni corporale, după ce ar fi fost rănit cu un obiect ascuţit. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a mai transmis sursa citată.

Pentru depistarea autorului furtului au fost mobilizate forțe suplimentare. În urma primelor verificări efectuate, au fost depistate trei telefoane mobile şi un portmoneu, sustrase de la victime.

”Ulterior, la scurt timp, a fost depistat un tânăr de 24 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la sediul poliţiei în vederea continuării cercetărilor şi urmează a fi internat la un centru medical de specialitate”, anunţă Poliţia.

În cauză a fost întocmit un dosar penal. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie calificată.