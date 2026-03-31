Suspectul s-a predat și și-a recunoscut fapta

Potrivit informațiilor furnizate de poliția din Cehia, bărbatul a fost reținut după ce s-a prezentat singur în fața autorităților și a declarat că el este autorul atacului petrecut săptămâna trecută.

Anchetatorii au precizat că este vorba despre un cetățean străin, care ar fi planificat acțiunea încă din vara anului 2025. Deocamdată, identitatea și motivațiile sale nu au fost făcute publice.

Ținta atacului: „Casa Rusiei”

Clădirea vizată este cunoscută sub numele de „Casa Rusiei”, un centru cultural și științific inaugurat în 1971, în perioada în care fosta Cehoslovacie se afla sub influența Moscovei. Instituția are rolul de a promova cultura, limba și tradițiile ruse în străinătate.

Atacul a avut loc joi seara, când mai multe sticle incendiare au fost aruncate asupra clădirii. O parte dintre acestea au explodat în exterior, în timp ce altele au ajuns în interior, fără a detona. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Reacții dure din partea Rusiei

Incidentul a generat reacții puternice din partea Rusia, care a calificat acțiunea drept un act grav și a convocat ambasadorul ceh pentru explicații.

Directorul centrului, Igor Girenko, a descris incidentul drept un „atentat terorist”, subliniind că atacul a vizat inclusiv zona bibliotecii.

Tensiuni mai vechi între Cehia și Rusia

Relațiile dintre Cehia și Rusia sunt tensionate de mai mulți ani. Autoritățile cehe au refuzat să acorde centrului statut diplomatic, invocând suspiciuni legate de propagandă.

În plus, Moscova a inclus Cehia pe lista statelor „inamicale” în 2021, pe fondul unor dispute politice și de securitate. Printre acestea se numără și acuzațiile privind implicarea Rusiei în exploziile din 2014 de la un depozit de muniții din estul țării.

Context regional sensibil

Evenimentul are loc într-un climat geopolitic deja fragil, amplificat după anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014 și conflictul declanșat ulterior în Ucraina.

Autoritățile cehe continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele atacului, inclusiv dacă suspectul a acționat singur sau dacă există alte persoane implicate.