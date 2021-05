Poliția a confirmat moartea atacatorului. Nu se știe identitatea acestuia și dacă focurile de armă au fost trase în interior sau în exterior, a transmis Poliția potrivit informațiilor preliminare. De asemenea, a făcut apel la populație pentru mai multe informații despre incident. Poliția încearcă să evacueze muncitorii rămași în interiorul clădirii.

Atacul a avut loc în dimineața zilei, în jurul orei 6.30 (ora locală - n.red.), înainte de venirea muncitorilor la lucru. Mama unui muncitor a anunțat atacul de pe șantierul de transport feroviar al Autorității de Transport din San Jose.

Biroul șerifului din Santa Clara a anunțat că se intervine după focurile de armă trase.

Potrivit relatărilor presei americane, mai multe persoane ar fi fost ucise, inclusiv atacatorul.

Oamenii au fost sfătuiți să stea departe de zona unde intervin polițiștii.

Authorities in San Jose, California, are investigating a shooting reported early Wednesday at the Valley Transportation Authority light rail yard. The Santa Clara County sheriff is currently asking people to stay away from the area. https://t.co/inLq3YFalJ