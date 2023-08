Dana Năstase povestește că ea și soțul său, fostul premier Adrian Năstase, și fost președinte PSD, au vrut să-și crească cei doi copii în afara orașului, la aer curat: „La 31 de ani l-am avut pe Andrei și locuiam în București. Și eu și Adrian că cum o să creștem un copil într-o nenorocire de oraș, cu praf, noxe, pe vremea aceea, acum e și mai rău. Și am găsit un loc lângă București. Plus că, fiind fată de agronom, am avut animale de toate felurile și am încercat să ne creștem copiii la aer curat”.



„Absolut tot ce e aici în curte e plantat de mâna noastră.

Cred că suntem la a treia generație de pruni, am zis sa punem si alte fructe, pentru că copiii vin.

Și zmeura, asta e una mai batrana, un cires, pruni, la mine nu prea cresc caisii si piersicii.

Anul ăsta, Adrian m-a convins si a cumparat de la Institutul Agronomic niște curmali. Au înflorit.

Livada de meri, de unde vor fi extraordinar de multe mere.

Am o masina de tuns iarba, clasica, si mai am un tractor si fac suprafetele dintre pomi ca sa mearga mai repede.

Avem utilajul in care se tunde iarba. dupa ce o tund cu masina ea trebuie întinsa ca să se zvânte.

Am niște aluni, soțul meu vrea să aibă alune.

Aici e mica mea gradina de rabarbăr , coacaze, deja le-am cules. Ceea ce plantez cât pot de mult e lavanda.

Mai strangem fân pentru că fiul meu cel mare mi-a dat in grija un ponei pentru nepoti, pentru copiii lui. Copiii s-au suit de două ori pe el, dar eu trebuie sa am grija de el.

Avem niste fazani, sunt cateva familii.

Aici am mai pus niste castraveti sa nu stea gol.

Am o remorca cand strang fanul ... Am o masina de deszapezit, sa fiu cinstita, ca la suprafata asta nu poti la lopată”, povestește Dana Năstase prezentând grădina fermei de două hectare de la Cornu a familiei Năstase.