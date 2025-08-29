Ministerul Apărării de la Praga explică rezultatele prin oferirea unor beneficii financiare mai consistente, o strategie modernă de comunicare și simplificarea legislației care reglementează serviciul militar pe bază de contract.

Ce a dus la creșterea masivă a recrutărilor

Armata cehă a reușit să atingă un nivel record de înrolări, conform relatărilor militarnyi.com.

„Obiectivul de recrutare pentru acest an este de 2.100 de noi soldați profesioniști. L-am atins deja”, a declarat generalul de brigadă Vladimir Studeny, directorul Agenției de Personal a Forțelor Armate.

În această cifră sunt incluși atât recruții deja încadrați, cât și cei care se află în curs de pregătire sau care urmează să înceapă instruirea în septembrie și noiembrie. Autoritățile se așteaptă ca toate locurile disponibile să fie ocupate.

Ministerul Apărării subliniază că pachetul financiar îmbunătățit a fost un factor determinant pentru atragerea voluntarilor.

Un militar calificat beneficiază de un salariu minim de 47.200 de coroane cehe (circa 1.900 de euro) după finalizarea pregătirii, la care se adaugă un bonus de recrutare de 90.000 de coroane și plăți suplimentare de stabilizare.

Totodată, platforma oficială de recrutare, lansată acum doi ani, a atins pentru prima oară pragul de 100.000 de utilizatori unici pe lună, ceea ce a facilitat accesul la informații și procesul de înscriere.

Performanțe similare au fost înregistrate foarte rar în ultimele două decenii. Ultima situație comparabilă s-a consemnat în 2006, când au fost înrolați 2.262 de voluntari.

Problema plecărilor masive din sistem

În paralel cu recordul de recrutări, armata cehă se confruntă cu o altă provocare majoră: numărul mare al celor care aleg să părăsească serviciul. În 2024, 1.450 de militari au ieșit din sistem – cea mai ridicată cifră din ultimii zece ani – iar tendința continuă și în prezent.

Forțele Armate ale Republicii Cehe dispun în prezent de aproximativ 30.000 de soldați profesioniști și aproape 4.900 de rezerviști activi. Creșterea efectivelor riscă însă să fie diminuată de plecările constante, ceea ce obligă autoritățile să găsească un echilibru între atragerea de voluntari noi și păstrarea personalului cu experiență.

Pregătirea tinerilor și consolidarea rezervei militare

Pe lângă eforturile de recrutare directă, Ministerul Apărării continuă să promoveze programe dedicate tinerilor cu vârste între 18 și 22 de ani. Acestea au rolul de a întări rezerva militară și de a dezvolta abilități utile atât pentru carierele militare, cât și pentru viața civilă.

