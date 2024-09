Casa Alba a spus ca este profund deranjata de moartea lui Aysenur Ezgi Eygi si a cerut Israelului sa investigheze incidentul. Ministerul turc de Externe a declarat ca femeia a fost împușcată in cap si a dat vina pe guvernul premierului Benjamin Netanyahu pentru moartea ei.

Oficialii palestinieni au spus ca era o activista in vârstă de 26 de ani, care deținea atât cetățenia americană, cat și cea turcă.

Armata israeliană a declarat că trupele sale au tras împotriva unui „instigator principal”, un bărbat care reprezenta o amenințare deoarece arunca cu pietre in soldați.

Armata cerceta rapoarte conform cărora o femeie, cetățean străin, „a fost ucisa in urma unor focuri trase in zona. Detaliile incidentului si circumstanțele in care a fost ucisa sunt in curs de verificare”.

Biroul premierului Netanyahu nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la incident.

Fouad Nafaa, șeful Spitalului Rafidia din Nablus, a declarat pentru Reuters ca Eygi a ajuns acolo in stare critica, cu o rana grava la cap. „Am încercat sa o resuscitam, dar, din păcate, a murit”, a spus el.

Agenția oficiala de presa a Autorității Palestiniene, WAFA, a declarat ca incidentul a avut loc in timpul unui protest regulat al activiștilor din Beita, un sat din apropiere de Nablus, in care palestinienii au fost atacați in mod repetat de coloniștii evrei.

Sean Savett, purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională al Casei Albe, a declarat ca Washingtonul a fost „profund afectat de moartea tragica a unui cetățean american” in Cisiordania. „Am contactat guvernul Israelului pentru a cere mai multe informații si am solicitat o investigație privind incidentul”, a spus Savett.

Presedintele Turciei, Tayyip Erdogan, a condamnat moartea lui Eygi, spunând într-o postare pe rețelele de socializare ca Turcia „va continua sa lucreze in fiecare platforma pentru a opri politica de ocupație si genocid a Israelului”. Israelul neaga ca acțiunile sale in teritoriile palestiniene ocupate ar constitui un genocid.

Vineri, într-un incident separat in satul Qaryut din Cisiordania, o fata de 13 ani a fost ucisa in timpul ciocnirilor cu forțele israeliene, au declarat oficialii palestinieni din domeniul sănătății, după ce coloniștii au atacat doi rezidenți acolo.

WAFA l-a citat pe tatăl fetei spunând ca ea se afla in casa atunci când a fost împușcată. Armata israeliana a spus ca analizează raportul.

De la războiul din 1967 din Orientul Mijlociu, Israelul a ocupat Cisiordania, pe care palestinienii o doresc ca nucleu al unui stat independent. Israelul a construit acolo așezări evreiești pe care majoritatea tarilor le considera ilegale. Israelul invoca legături istorice si biblice cu pământul.

O creștere a atacurilor violente ale coloniștilor israelieni asupra palestinienilor din Cisiordania a stârnit furie in rândul aliaților occidentali ai Israelului, inclusiv in Statele Unite, care a impus sancțiuni unor israelieni implicați in mișcarea coloniștilor.

In urma cu câteva săptămâni, aproximativ 100 de coloniști au atacat satul Jit, in nordul Cisiordaniei, atrăgând condamnări la nivel mondial si promisiunea guvernului israelian ca va acționa rapid împotriva oricărei persoane găsite vinovate de violenta.

Palestinienii si grupările pentru drepturile omului acuza in mod regulat forțele israeliene ca stau in așteptare in timp ce au loc atacuri si chiar participa.