Firmele afirmă că Leonidas AR poate dezactiva simultan un roi de drone prin emisii puternice în banda microundelor. Impulsurile electromagnetice generate vizează circuitele şi componentele electronice ale aparatelor fără pilot, ceea ce duce la pierderea funcţionalităţii acestora într-un interval scurt. Producătorii spun că operatorii pot regla precis amplitudinea şi frecvenţa semnalului în funcţie de misiune, astfel încât să se definească „zone sigure”, să se evite interferenţele nedorite şi să se actualizeze parametrii de la distanţă, fără a retrage platforma din locaţia operaţională.

Platforma TRX — mobilitate şi autonomie

TRX este un vehicul şenilat hibrid‑electric cu o masă de aproximativ 10 tone, dotat cu capabilităţi avansate de inteligenţă artificială. Conform General Dynamics Land Systems, platforma poate parcurge peste 480 km cu o singură încărcare şi poate atinge o viteză maximă de circa 45 mile pe oră (≈72 km/h). Vehiculul oferă mobilitate ridicată şi este echipat cu senzori radar ce asigură acoperire la 360 de grade. Constructorul lucrează şi la o variantă pe roţi, menită să extindă opţiunile de deplasare în funcţie de cerinţele operaţionale.

Reacţii şi explicaţii oficiale

„Prin unirea experienţei GDLS în platforme terestre cu efectorul necinetic de la Epirus, Leonidas AR reprezintă tehnologia de generaţie următoare pentru mediul tactic modern”, a declarat Jim Pasquarett, vicepreşedinte GDLS pentru strategie şi dezvoltare în SUA.

Capabilităţi operaţionale şi flexibilitate tactică

Producătorii subliniază că sistemul permite reglaje fine ale semnalului, ceea ce îi conferă flexibilitate în definirea spaţiilor în care intervenţia este permisă şi în protejarea infrastructurilor critice din proximitate. De asemenea, posibilitatea actualizării parametrilor de la distanţă asigură adaptabilitatea rapidă la condiţiile de pe teren şi la evoluţia ameninţărilor.

Demonstraţii şi competiţie în industrie

Epirus a demonstrat deja capabilităţile sistemului Leonidas în faţa unor reprezentanţi ai serviciilor militare americane şi ai unor parteneri străini. În paralel, pe piaţă există şi alte proiecte cu scopuri similare; de exemplu, Aurelius Systems dezvoltă arme laser concepute pentru apărarea infrastructurilor critice şi protejarea forţelor de la linia întâi împotriva ameninţărilor aeriene de mică şi medie dimensiune.

Tendinţa către soluţii autonome şi necinetice

Leonidas AR reflectă o tendinţă tot mai vizibilă în domeniul apărării de a integra soluţii autonome şi neletale, denumite uneori „necinetice”, pentru a contracara ameninţările greu de detectat şi uşor de multiplicat, precum roiurile de drone. Astfel de sisteme încearcă să ofere opţiuni pentru limitarea efectelor kinetice tradiţionale, reducând potenţialul de distrugere fizică directă.

Provocări legate de utilizare în mediul civil

Rămâne deschisă evaluarea operaţională a lui Leonidas AR, în special în ceea ce priveşte protecţia împotriva posibilelor efecte colaterale ale emisiilor electromagnetice. Există preocupări privind impactul asupra echipamentelor civile şi asupra reţelelor de comunicaţii din proximitate, motive pentru care testele şi evaluările vor trebui să includă scenarii urbane şi civile.

