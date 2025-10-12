Danemarca a anunțat un plan de cheltuieli suplimentare pentru apărare de 4,2 miliarde de dolari, destinat întăririi securității în regiunile Arcticii și Nordului Atlantic, inclusiv Groenlanda. Totodată, țara va investi 4,5 miliarde de dolari pentru achiziționarea a încă 16 avioane de luptă F-35 din Statele Unite, ceea ce va ridica flota totală de avioane de acest tip la 43. Ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat vineri: „Cu acest acord, consolidăm semnificativ capabilitățile Forțelor Armate Daneze în regiune.”

Rolul armatei în apărarea Regatului

Arctica se află într-un punct strategic între America de Nord, Rusia și restul Europei. Conform declarațiilor Ministerului Apărării, misiunea armatei este de a asigura securitatea, iar dacă va fi nevoie, de a apăra țările membre NATO. Șeful Apărării, Michael Hyldgaard, a spus pentru postul public DR: „Sarcina Forțelor Armate este să asigure securitatea în întregul Regat – și, dacă va fi necesar, să apere Groenlanda, Insulele Feroe și Danemarca în cadrul NATO în toate domeniile”, fără a preciza cine ar putea fi potențialii adversari, scrie BBC.

Colaborare cu guvernele din Groenlanda și Insulele Feroe

Pachetul de apărare a fost dezvoltat în colaborare cu guvernele din Groenlanda și Insulele Feroe. Planul include achiziția a două noi nave pentru Arctic, avioane de patrulare maritimă, drone și radar de avertizare timpurie. De asemenea, se va construi un nou sediu al Comandamentului Arctic în capitala Groenlandei, Nuuk, alături de o unitate militară sub autoritatea Joint Arctic Command. În plus, se va finanța un cablu submarin care va conecta Groenlanda de Danemarca.

Poziția strategică a Groenlandei și interesele internaționale

Groenlanda ocupă un loc strategic. Deși insula are autonomie largă, ea face parte din Regatul Danemarcei. În ultimii ani, interesul pentru resursele naturale ale insulei – inclusiv minerale rare, uraniu și fier – a crescut considerabil. Groenlanda se află pe cea mai scurtă rută dintre America de Nord și Europa, fiind astfel crucială și pentru Statele Unite. Insula găzduiește o bază radar americană încă din timpul Războiului Rece și un mare centru spațial american.

Președintele american Donald Trump a subliniat că insula este esențială pentru monitorizarea navelor chineze și rusești, precizând că acestea sunt „pretutindeni”. Trump a reiterat dorința de a achiziționa Groenlanda, susținând că insula este „crucială” pentru securitatea națională și economică. Premierul Groenlandei a declarat însă că teritoriul nu este de vânzare și a afirmat: „Groenlanda aparține poporului din Groenlanda”.

