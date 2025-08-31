Americanii, acuzați de operațiuni de influențare

Televiziunea daneză a dezvăluit că trei persoane cu legături directe cu Donald Trump ar fi desfășurat misiuni de influențare în Groenlanda. În urma acestor informații, autoritățile daneze au reacționat imediat și l-au convocat pe însărcinatul cu afaceri american pentru explicații oficiale.

Mesajul lui Barrot de la Nuuk

„Manevrele recente sunt inacceptabile şi lipsite de respect. Nu reconstruieşti măreţia unei naţiuni pe servitutea venicilor şi aliaţilor. Şi nici pe proiectarea unei dominaţii continentale sau emisferice”, a declarat Jean-Noël Barrot, într-o conferinţă de presă organizată împreună cu ministra de Externe a Groenlandei, Vivian Motzfeldt.

Acesta a explicat că scopul vizitei sale este de a „transmite un mesaj de solidaritate europeană şi de susţinere a Groenlandei şi poporului groenlandez de către Franţa”.

„Groenlanda nu este de luat”

Jean-Noël Barrot a accentuat și mai mult poziția Parisului: „Groenlanda nu este de luat. Groenlanda nu este de vânzare.” Afirmația sa întărește mesajul transmis anterior de președintele Emmanuel Macron, care în luna iunie și-a exprimat sprijinul pentru Groenlanda și a criticat intențiile exprimate de Donald Trump.

Obsesia lui Trump pentru insula arctică

Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a anunțat după alegerea sa că are „nevoie” de Groenlanda pentru securitatea Statelor Unite. De-a lungul timpului, miliardarul republican și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a anexa teritoriul, idee respinsă categoric de Groenlanda și de Danemarca.

Autoritățile de la Nuuk au răspuns tranșant: insula nu este de vânzare, iar viitorul său va fi decis exclusiv de poporul groenlandez.

🇬🇱 La France se tient aux côtés du Groenland.



Merci à Vivian Motzfeldt pour cette invitation qui va nous permettre de renforcer notre coopération et l’amitié qui nous lie. pic.twitter.com/vwgHb28q5m — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 30, 2025

Noi planuri de cooperare între Franța și Groenlanda

În cadrul vizitei, ministrul francez de Externe a mai anunțat că Parisul și Nuuk vor „coopera într-un proiect de cartografiere a resurselor subsolului Groenlandei”, consolidând astfel legăturile bilaterale într-un moment tensionat pe scena geopolitică internațională.

