„Tuia este un arbore care nu-și are originile în Europa. Dacă punem un mesteacăn și el crește bine la 600-700 de metri altitudine și eu îl aduc la 400, cu siguranță va rezista în curte. Pe de cealaltă parte, tuia își are originile prin Asia și prin America, deci nici măcar la nivel european nu pot să zic că-l găsesc undeva la 2.000 de metri altitudine”, a declarat un expert în domeniu.

În ciuda aparenței plăcute, tuia nu oferă garanția unei dezvoltări uniforme în curțile românilor. Din acest motiv, mulți proprietari ajung să constate, după câțiva ani, că gardul verde plantat cu atâta speranță nu arată așa cum și-au imaginat.

„Dacă o să pui un aliniament de tuia, nu o să ai niciodată un aliniament de 10 fire unul cu altul, pentru că unul se adaptează condițiilor de la noi din țară și unul nu se adaptează. Pe lângă asta, este saturat din punct de vedere ornamental, îl găsești în fiecare curte, iar valoarea lui ornamentală s-a pierdut, chiar dacă nu arată deloc rău”, explică specialistul.

Așadar, principalul dezavantaj nu este doar lipsa de adaptabilitate, ci și faptul că, în termeni de peisagistică, tuia a ajuns să fie considerat banal.

Dacă ne dorim o grădină frumoasă și sănătoasă pe termen lung, există multe opțiuni care pot înlocui cu succes tuia. Specialiștii recomandă alegerea unor specii care fac parte din flora locală sau care s-au adaptat perfect condițiilor climatice de la noi.

Printre arborii ornamentali care pot transforma radical aspectul unei curți se numără:

mesteacănul alb – un arbore elegant, cu scoarța albă distinctivă și frunziș care aduce luminozitate și rafinament în orice grădină.

carpenul – foarte rezistent și potrivit pentru garduri vii, cu frunziș dens și aspect natural.

teiul – nu doar decorativ, ci și benefic datorită parfumului florilor și proprietăților terapeutice.

arțarul roșu – spectaculos prin culorile sale de toamnă, oferă un farmec aparte grădinilor pe tot parcursul anului.

Aceste variante nu doar că sunt mai rezistente, dar și contribuie la un mediu mai sănătos, fiind mai adaptate ecosistemului românesc, potrivit sursei.