Echipajele rutiere au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care reprezentau un pericol în trafic, folosind inclusiv aproximativ 300 de radare pentru monitorizarea vitezei. Autoritățile spun că numărul accidentelor grave și al infracțiunilor cu violență a scăzut semnificativ

Potrivit datelor oficiale, perioada sărbătorilor pascale a fost marcată de o scădere vizibilă a incidentelor, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Infracțiunile cu violență au fost mai puține cu 17%, în timp ce numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 46%. De asemenea, numărul persoanelor decedate în accidente a fost mai mic cu 31%.

25.000 de angajați MAI au fost mobilizați zilnic pentru menținerea ordinii publice

Pentru asigurarea unui climat de siguranță, aproximativ 25.000 de angajați ai MAI au fost mobilizați zilnic, în toată țara. Autoritățile precizează că nu au fost înregistrate incidente deosebit de grave, iar situația generală a rămas sub control pe durata minivacanței.

În același interval, structurile MAI au fost sesizate cu privire la 3.732 de infracțiuni. De asemenea, au fost aplicate 38.255 de sancțiuni contravenționale, în urma acțiunilor desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.