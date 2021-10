Medicii susțin că cinci pacienţi cu COVID-19 internaţi la Terapie Intensivă au murit, miercuri, printer aceștia fiind și o tânără de 29 de ani, cu afectare pulmonară de 95%.

„Ne confruntăm cu cel mai necruţător val din toată pandemia! Marea majoritate a pacienţilor ajunge la spital în stare critică, cu afectare pulmonară de peste 80% şi cu saturaţii foarte mici! Am pierdut astăzi cinci pacienţi! Am pierdut o tânără de 29 de ani care avea afectare pulmonară în proporţie de 95%.

În acest val majoritatea pacienţilor se prezintă la spital abia din a noua, a zecea zi de boală, când necesită direct terapie intensivă. Am devenit tot mai neputincioşi în faţa acestui virus crunt – organismul nu mai reacţionează la tratament, iar oxigenul nu mai ajută! Ne luptăm cu un virus extrem de parşiv şi fac apel la cei de acasă să se vaccineze, iar în cazul în care sunt diagnosticaţi cu COVID-19 să vină din primele zile la spital!”, a afirmat prof. univ. dr. Teodora Olariu, medic şef Secţie Clinică Anestezie şi Terapie Intensivă II, pe o rețea de socializare.

Managerul interimar al SCJU Arad spune că fiecare pat este prevăzut cu două prize de oxigen, 12 prize electrice, o priză de aer comprimat precum şi aparatura medicală corespunzătoare activităţii medicale specifice terapiei intensivă.

„De o săptămână angajaţi ai spitalului împreună cu angajaţi ai unor societăţi autorizate în domeniul instalaţiilor electrice şi a fluidelor medicale au muncit la relocarea Secţiei Clinice Anestezie şi Terapie Intensivă II într-un alt corp de clădire, mai spaţios care ne-a permis creşterea numărului de paturi, atât de necesare pacienţilor aflaţi în stare critică. S-a muncit contra-cronometru pentru a ne alinia prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte funcţionarea unei secţii de terapie intensivă. Trebuie înţeles faptul că un pat de terapie intensivă nu se autorizează atât de uşor – sunt o sumedenie de condiţii care trebuie îndeplinite, precum gaze medicale, instalaţii electrice, dotări….

Fiecare pat este prevăzut cu două prize de oxigen, 12 prize electrice, o priză de aer comprimat precum şi aparatura medicală corespunzătoare activităţii medicale specifice terapiei intensivă. Fiecare pat are propria siguranţă pentru energia electrică. Am reuşit, în timp record, să ne aliniem fiecărei cerinţe în parte, iar pentru toată munca depusă vreau să mulţumesc fiecărui coleg care a înţeles necesitatea acestei secţii. Aceste paturi au devenit deja neîncăpătoare deoarece în Unitatea Primire Urgenţe 16 pacienţi erau în aşteptarea unui pat de terapie intensivă însă am reuşit să deblocăm o parte din locurile de terapie intensivă din urgenţe”, a explicat ec. Florina Ionescu, manager interimar SCJU Arad.