Părintele, care primește frecvent relatări despre fenomene stranii din diverse parohii din țară, a publicat recent imagini primite de la un credincios din județul Vaslui. Fotografiile au fost preluate rapid de mai multe pagini dedicate credinței ortodoxe și au stârnit numeroase comentarii.

În imagini apare o siluetă misterioasă, care nu putea fi observată cu ochiul liber în timpul slujbei. Autorul fotografiilor a încercuit apariția pentru a o evidenția, iar mulți credincioși au interpretat-o ca fiind chiar Sfântul Nectarie.

Mesajul Părintelui Calistrat

Părintele Calistrat a însoțit imaginile cu un mesaj amplu, în care a descris contextul și semnificația întâmplării:

”O minune neașteptată a sfântului nectarie la o parohie din vaslui- draxeni la parintele vasile.

Parohia are hramul sfântul nectarie și are racla de argint cu particică din Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina.

Cand au iesit preotii cu vohodul sau la daruri, crestinii au facut fotografii cu telefonul cum au ei obiceiul.

Un crestin s -a uitat la poze cu vecinii să le arate fotografii de la sfanta liturghie, si a observat neașteptat , prezenta unui calugar pe solee iesind din biserică, pe când toti ceilalți crestini stau cu fața la altar atenti la sfanta liturgie.

Am postat pozele primite mai jos!

Am marit oarecum chipul si se vede ca este un calugar cu haine negre si epitrahil in grumaz, mic de statură.

La sfanta liturghie au participat doar parinti de parohie nu din mănăstire.

Înca odată avem semn clar, ca sfintii sunt intre noi dacă-i chemăm curat si smerit în rugăciunile noastre.

Sfinte Nectarie miluește- ne pe noi !”, a scris părintele pe contul său de socializare.

Cine a fost Sfântul Nectarie din Eghina

Sfântul Nectarie din Eghina este unul dintre cei mai iubiți sfinți ai ortodoxiei moderne. Născut în 1846 la Silivria, în apropiere de Constantinopol, a ales încă din tinerețe calea slujirii lui Dumnezeu, în ciuda lipsurilor materiale. A fost episcop de Pentapole și profesor la Seminarul Rizareion din Atena, dar a fost îndepărtat din funcție pe nedrept, din cauza intrigilor clericale. În ciuda suferințelor, a rămas blând și iertător, devenind un model de răbdare și iubire creștină.

După ani de umilințe, s-a retras pe insula Eghina, unde a întemeiat o mănăstire de maici și a trăit în rugăciune până la trecerea sa la Domnul, în 1920. Acolo s-a arătat ca un făcător de minuni, vindecând bolnavi și alinând suferințele celor care îi cereau ajutorul. După moarte, trupul său a rămas neputrezit o vreme, răspândind un parfum plăcut, iar mormântul său de la Mănăstirea Sfânta Treime din Eghina a devenit loc de pelerinaj pentru mii de credincioși.

În România, cultul său este foarte puternic. Credincioșii îl consideră un grabnic ajutător, mai ales în cazuri de boli grave, precum cancerul. Numeroase biserici și mănăstiri din țară păstrează icoane și părticele din moaștele sale. Ziua sa de prăznuire, 9 noiembrie, adună mii de oameni care vin să îi mulțumească pentru binefacerile primite. Pentru români, Sfântul Nectarie este un simbol al speranței, al vindecării și al iertării – un om al lui Dumnezeu care, deși a fost prigonit în viață, a devenit în eternitate un sprijin pentru cei aflați în suferință.

Ce nu ai voie să faci în Postul Crăciunului 2025 – Reguli, interdicții și tradiții ortodoxe