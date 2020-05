Aparat care detecteaza coronavirusul in doar cateva minute, la Institutul Matei Bals din Capitala

De acum inainte pacientii suspecti de COVID-19 care ajung la Institutul Matei Bals din Bucuresti vor fi testati si cu ajutorul unui computer tomograf cu un soft special. Acest aparat ii ajuta pe medici pentru a depista mai repede un pacient care ar putea avea virusul si pentru a ii administra tratamentul potrivit.

"Este deosebit de util pentru screening. In momentul in care pacientul cu COVID sau cu afectare de SARS-CoV-2 intra in Institut, primul lucru pe care il va face, va trece pe langa acesta unitate. I se va face investigatia de rigoare, dupa care va ajuge pe sectie. Ce este important este ca acest instrument ne da o idee inca de la inceput incotro va merge pacientul din punct de vedere clinic, ceea ce ne scurteaza foarte mult timpii de asteptare din punct de vedere al luarii atitudinii terapeutice. Este un soft care predicteaza leziunea de tip pulmonar de tip COVID, la pacientul care este afectat de SARS-CoV-2 si vom sti incotro va merge", a declarat Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioasa Matei Bals.

Managerul Institutului Matei Balș a precizat că specialiștii în imagistică sunt deja pregătiți pentru a lucra cu acest computer tomograf, ce va funcționa nonstop.