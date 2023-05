Practic, de cinci zile în sectoarele 2,3 și 4 din Capitală se livrează apă caldă cu porția, dintr-un cazan, ceea ce nu este suficient. Cu alte cuvinte, apa caldă ajunge la bucureșteni, așa cum, de altfel, oamenii s-au obișnuit deja, ... mai mult rece, relatează HotNews.ro

Luni urma să aibă loc o nouă încercare de pornire a CET-ului, iar dacă totul merge bine de marți situația se va îmbunătăți, spun reprezentanții ELCEN.

„Noi am încercat să pornim CET-ul joi, așa cum am anunțat, numai că am avut o problemă la turbină și la câteva ore după ce am pornit, am fost nevoiți să oprim, deci nu am livrat. Am intervenit tot weekend-ul și astăzi (luni- n.r.) de la 9.00 am început procedura de pornire a CET-ului, să vedem dacă ne iese, dacă mai avem probleme la turbină, noi sperăm că le-am rezolvat. Dar în toată această perioadă noi am avut un cazan de apă fierbinte pornit care a livrat 80-85 de gigacalorii, față de 100, 100 și un pic, date în schema normală, cu turbină”, a explicat pentru HotNews.ro Adrian Tudora, directorul ELCEN.

Potrivit acestuia, nu toate cazurile unde bucureștenii nu au apă caldă au legătură cu avaria de la CET Sud.

„Sudul nu este pe zero, acum livrăm 83 de gigacalorii și 70 de grade cu acel cazan de apă fierbinte pe care l-am pus în funcțiune. Normalul este undeva la 100 și ceva de gigacalorii, deci există un deficit de 20 gicalorii, dar livrăm. Am avut în această dimineață la mapă reclamații și din Crângași, și din Militari, și din Drumul Tabarei, și pe strada Brașov, dar la Vest nu am avut nicio problemă, mergem cu temperaturi foarte mari. Problemele de la CET sunt pe Sectoarele 2,3 și 4, dar parțial, fiindcă și acolo am făcut niște manevre cu Termoenergetica”, a mai spus reprezentantul ELCEN.

Situația creată de defecțiunea la CET Sud este acutizată și de pierderile pe rețea. „La momentul acesta pe sud avem un adaos de apă, deci ce se pierde în rețea, de 630 tone/oră, ceea ce este foarte mult. Dacă nu am avea aceste 630 de tone care se duc în pământ cu gicacalorii în ele, aș avea niște gigacalorii în plus. În tot orașul se vehiculează 3.650 tone de apă caldă/oră și avem o pierdere de 1620 tone/oră, asta înseamnă un pic sub jumătate din apa caldă care pleacă din centralele ELCEN se pierde în pământ. Dacă nu am avea așa de multe pierderi, efectul cauzat de avaria de la SUd, care există, nu putem nega, ar fi diminuat”, a mai explicat Tudora.

Întrebat când se va rezolva problema, directorul ELCEN a spus că dacă nu sunt probleme la turbină și dacă CET-ul va fi pornit luni, la noapte va livra apă caldă în condiții normale. Asta nu înseamnă automat că bucureștenii vor avea apă caldă în toate zonele deficitare din această noapte.

Claudiu Crețu, directorul Termoenergetica, a declarat pentru HotNews.ro că situația se va îmbunătăți de marți, dar mai durează o zi-două până se ajunge la normal, deoarece pe țevi a rămas apă rece: „Săptămâna trecută a fost o avarie la CET Sud, ea a fost remediată parțial, în acest moment este în curs de rezolvare. Revenirea parametrilor se poate face însă treptat, fiindcă în momentul în care apa din conducte este rece, revenirea nu se poate face imediat. Deci în acest moment parametrii sunt deficitari, apa este călâie, creștem progresiv temperatura astfel încât sperăm ca în una, două zile să revenim la normal”.

Întrebat dacă jumătate din bucureștenii radcordați la termoficare sunt afectați doar din cauza avariei la CET Sud, acesta spune că sunt și alte cauze, cum ar fi noi avarii și șantiere de modernizare a rețelei. „Avem avarie în zona Călărași, Palatul Parlamentului - bd. Unirii, avem și șantiere, în zona Brâncoveanu, bd. Chișinăru, bd. Iancu de Hunedoara. Intrați pe aplicație și vedeți, ce este galben, parametri deficitari, este de la ei, ce este roșu, avarii, lucrări de modernizare, este de la noi. Sperăm într-o zi, două trei revenim la normal, dacă nu mai apare și altceva”.

CET Sud, una dintre cele mai importante electrocentrale din București, care alimentează cu agent termic o bună parte din Sectoarele 3 și 4, a fost oprit miercuri din cauza unui scurtcircuit la stația de tratare a apei, anunță ELCEN.

Pentru că în urmă cu câteva săptămâni s-a trecut la programul de vară, agentul termic se livrează doar din CET Sud și CET Vest, CET Progresu fiind oprit, pentru lucrări de întreținere, iar CET Grozăvești este trecut în rezervă, dar și chiar dacă ar fi pornit, nu ar putea acoperi sectoarele efectate, mai arată sursa citată.