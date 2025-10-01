„Considerăm că este strategic ca flancul estic (n.r. al NATO) să fie mai bine protejat, în special în ceea ce privește apărarea aeriană. Așadar, ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor. Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid planurile și intențiile în realitate,” a declarat Oana Țoiu, citată de Reuters.

Prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe), UE oferă României 16,68 miliarde de euro pentru investiții în industria de apărare și infrastructură, fiind a doua cea mai mare alocare dintre statele membre. Fondurile sunt disponibile sub formă de împrumuturi pe termen lung. Potrivit premierului Ilie Bolojan, această sumă ar urma să acopere cheltuielile militare anuale ale României echivalente cu 1% din PIB pe următorii cinci ani.

Anunțul vine în contextul în care miercuri, la reuniunea informală a Consiliului European, la care participă și președintele Nicusor Dan, liderii continentali vor discuta despre războiul din Ucraina și securitatea Uniunii Europene.

În ultimele săptămâni, drone rusești au invadat zile la rând spațiul aerian al mai multor țări NATO, iar o drona a intrat inclusiv pe teritoriul României și a dus la convocarea de urgență a unei ședințe CSAT.