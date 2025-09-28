Ministra Oana Țoiu este din nou contra președintelui SUA: „Am oprit 7 războaie. ONU nu m-a ajutat cu nimic!”

Ministra Oana Țoiu este din nou contra președintelui SUA: „Am oprit 7 războaie. ONU nu m-a ajutat cu nimic!”
Ministra Oana Țoiu este din nou contra președintelui SUA: „Am oprit 7 războaie. ONU nu m-a ajutat cu nimic!”

Oana Țoiu, declarații controversate la ONU. Ministrul Afacerilor Externe se poziționează din nou diferit față de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.

Țoiu a lăudat ONU, dar a venit cu critici la adresa lui Trump. „Trăim vremuri tulburi fără precedent în istorie. Oamenii spun că vrem să trăim sub domnia legii internaționale, dar lumea asistă impasibil la încălcările repetate ale acesteia”, a declarat aceasta. Pe de altă parte, președintele SUA a criticat ONU. 

Oana Țoiu: „Oamenii spun că vrem să trăim după legi internaționale!”

„Trăim vremuri tulburi, fără precedent în istorie. Oamenii spun că vrem să prevenim războiul, dar războiul este foarte aproape de noi. 

Oamenii spun că vrem să trăim sub domnia legii internaționale, dar lumea asistă impasibil la încălcările repetate ale acesteia.”, spune Oana Țoiu.

 