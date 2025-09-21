Val de ironii pe contul de X al Oanei Țoiu, după ce postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk a dispărut, apoi a reapărut - FOTO

Val de ironii pe contul de X al Oanei Țoiu, după ce postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk a dispărut, apoi a reapărut - FOTO
Val de ironii pe contul de X al Oanei Țoiu, după ce postarea în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk a dispărut, apoi a reapărut - FOTO

Numeroși români au criticat gestul ministrului de Externe Oana Țoiu, după ce aceasta a șters și apoi a republicat o postare pe X în care condamna asasinarea lui Charlie Kirk. Comentatorii îi reproșează lipsa de profesionalism și susțin că o astfel de atitudine pune diplomația românească într-o postură ridicolă, într-un context deja tensionat al relației cu partenerul strategic Statele Unite ale Americii.

Oana Țoiu a șters în cursul zilei o postare de pe X în care condamna asasinarea activistului conservator, pentru ca apoi, după ce presa a remarcat gestul, să republice postarea respectivă în jurul orei 21:39. Decizia de a reveni asupra gestului a stârnit reacții rapide și virulente în mediul online.

La scurt timp, au apărut numeroase comentarii critice și ironice la adresa ministrului de Externe, reflectând nemulțumirea publicului față de incoerența comunicării oficiale:

„Fenomenal cine ne conduce în țara asta, băi oameni buni, căscați ochii!”

„E de râsul curcilor... zero barat!”

„Ce penibil! Este ireal ce faci! Ștergi postarea și acum o repostezi la comandă?”

Imagine

„Madamme, pleacă acasă! Serios, gata! Ne-ai făcut destul de râs!”

„Ești o rușine pentru țara asta! Ți-ai șters prima postare, singurul lucru bun pe care îl făcuseși până acum. Bambiliciul ăsta \"diplomatic\" pe care-l practici este ireal.”

 

 

 