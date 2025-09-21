Oana Țoiu a șters în cursul zilei o postare de pe X în care condamna asasinarea activistului conservator, pentru ca apoi, după ce presa a remarcat gestul, să republice postarea respectivă în jurul orei 21:39. Decizia de a reveni asupra gestului a stârnit reacții rapide și virulente în mediul online.

La scurt timp, au apărut numeroase comentarii critice și ironice la adresa ministrului de Externe, reflectând nemulțumirea publicului față de incoerența comunicării oficiale:

„Fenomenal cine ne conduce în țara asta, băi oameni buni, căscați ochii!”

„E de râsul curcilor... zero barat!”

„Ce penibil! Este ireal ce faci! Ștergi postarea și acum o repostezi la comandă?”

„Madamme, pleacă acasă! Serios, gata! Ne-ai făcut destul de râs!”

„Ești o rușine pentru țara asta! Ți-ai șters prima postare, singurul lucru bun pe care îl făcuseși până acum. Bambiliciul ăsta \"diplomatic\" pe care-l practici este ireal.”