Într-o notă trimisă mai multor instituții importante, referitoare la „situaţie dificilă CFR Călători SA”, directorul general CFR Călători afirmă că operatorul „se află în situaţia de a intra în incapacitate de plată” și există „implicaţii grave în desfăşurarea în condiţii de siguranță a transportului pe calea ferată”. Este a treia scrisoare de acest gen trimisă de managerul Traian Preoteasa în acest an, potrivit unui document consultat de clubferoviar.ro.

Într-o adresă trimisă ministrului Ciprin Șerban, secretarului de stat Ionuț Săvoiu, reprezentanților Direcției de Transport feroviar, CFR SA, ARF, Electrificare CFR, Traian Preoteasa se plânge încă o dată de faptul că nu primește o compensație egală cu cea din anul de dezmăț bugetar 2024, în care afirma că a adus compania pe profit.

Compensaţia alocată CFR Călători pentru transportul feroviar public de călători, pentru anul 2025 este de doar 1.739.022.000 de lei, insuficientă pentru acoperirea costurilor de exploatare ale societăţii, arată documentul.

Compensaţia alocată pentru anul 2025 reprezintă doar 80% din compensaţia alocată în anul 2024, în condiţiile în care veniturile din transportul de călători sunt diminuate faţă de anul 2024 prin aplicarea prevederilor din OUG nr.156/2024, iar cheltuielile sunt indexate cel puţin cu inflaţia conform aceleiaşi ordonanțe.

Care este situația financiară a CFR Călători, conform directorului Traian Preoteasa

Traian Preoteasa afirmă că rezultatul financiar pe primele 7 luni ale anului 2025, este unul negativ, pierderea fiind de 205.346.000 de lei. Datoriile CFR Călători S.A. la data prezentei sunt în sumă de 625.000.000 de lei.

Din total datorii, cele mai mari sume sunt datorate către:

CN CFR SA: 114.479.000 de lei;

Electrificare CFR: 71.311.000 de lei;

Furnizori de motorină: 106.880.000 de lei;

Furnizori reparatori: 118.641.000 de lei;

Salubrizatori 17.454.000 de lei;

Alţi furnizori (în cuantum de 196.235.000 lei mententanță, pază, utilităţi, AFER, AGIFER etc).

La toate aceste datorii, furnizorii calculează penalităţi de întârziere.